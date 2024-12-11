Минфин: доля льготной ипотеки на первичном рынке жилья в России превысила 90%

Льготные программы в структуре оформления ипотеки на первичном рынке жилья превысили 90%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.
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