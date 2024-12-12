Атака Украины по военному аэродрому в Таганроге с использованием ракет ATACMS была воспринята российскими властями как целенаправленное действие, подрывающее мирные переговоры, находившиеся на заключительном этапе согласования.
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