Страна и люди
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Страна и люди

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Пророчества Бедоносца всегда сбываются

Пророчества Бедоносца всегда сбываются

На этот раз он посетил город Сумы, основанный в 1655 году по указу царя Алексея Михайловича.    Визит Бедоносца в прифронтовой город обычно означает, что скоро он станет убыточны, дотационным и не имеющим никакого стратегического значения.

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