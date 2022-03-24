"Завалит крупными купюрами": на 3 знака зодиака обрушится мощный денежный поток с 25 марта

Астрологи указали на знаки зодиака, на которых обрушится мощный денежный поток уже с 25 марта. В круговороте крупных купюр закружит представителей сразу трех созвездий, а финансовый успех будет буквально преследовать их.
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