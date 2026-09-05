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«Знали не только как актёра»: чем Павел Меленчук жил за пределами кино

«Знали не только как актёра»: чем Павел Меленчук жил за пределами кино

Для многих зрителей Павел Меленчук навсегда останется тем самым мальчиком Юрой из «Ёлок». В новогодней комедии 2010 года он сыграл воспитанника детского дома — небольшая роль, которая всё же запомнилась миллионам зрителей.

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