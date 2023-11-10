Русские туристы могут жаловаться на некачественные услуги в администрацию Суйфэньхэ

Российские туристы и проживающие в провинции Хэйлунцзян русскоязычные граждане, не владеющие китайским языком, смогут жаловаться в Управление по контролю и регулированию рынка провинции Хэйлунцзян на русском языке без переводчика, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал Being.
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