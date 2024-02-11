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А вы знали, зачем нужны 2 красные метки на спидометрах VAG, Toyota, Hyundai и т.д. — рассказываю

А вы знали, зачем нужны 2 красные метки на спидометрах VAG, Toyota, Hyundai и т.д. — рассказываю

Доброго дня всем автолюбителям. В последнее время мы рассматривали немало всевозможных лайвхаков и хитростей, которые присущи большинству автомобилей концерна VAG (Фольксвагену, Шкоде или Ауди) и сегодня тема будет также актуальна для владельцев этих моделей.

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