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В Грузии призвали срочно принять меры против «аннексии» и «оккупации»

Выросший поток граждан России, въезжающих в Грузию, похож на аннексию, только без танков. С таким заявлением выступил 26 сентября на телеканале «Палитраньюз» депутат грузинского парламента, лидер партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

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