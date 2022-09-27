В Грузии призвали срочно принять меры против «аннексии» и «оккупации»

Выросший поток граждан России, въезжающих в Грузию, похож на аннексию, только без танков. С таким заявлением выступил 26 сентября на телеканале «Палитраньюз» депутат грузинского парламента, лидер партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.