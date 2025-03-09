Безруков на вопрос, кто прислал деньги за победу над «Спартаком» – «Краснодар» или «Зенит»: «Никто! Меня научили, как правильно отвечать!»

«Рубин» обыграл «Спартак» в 20-м туре Мир РПЛ (2:1). – Кто на этот раз прислал деньги, «Краснодар» или «Зенит»? – Никто! Меня научили, как правильно отвечать! – сказал смеясь полузащитник «Рубина».