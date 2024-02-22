Волкова из «Ворониных» вмешалась в скандал Макана: «Вы сами лайкаете пышногрудых развратных девушек!»

Актриса Екатерина Волкова, прославившаяся по роли в сериале «Воронины», решила дать комментарий по поводу скандальных высказываний Макана, которые молодой исполнитель озвучил в рамках последнего интервью на YouTube-канале «Вписка».
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