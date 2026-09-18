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ИА Регнум

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Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД

Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом 18 сентября сообщили в столичном департаменте транспорта.

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