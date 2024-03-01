В базе данных Steam заметили DLC для Starfield – возможно, что Shattered Space будет представ...

В базе данных Steam заметили DLC для Starfield – возможно, что Shattered Space будет представлено уже скороПохоже, что студия Bethesda готовится к скорому анонсу первого DLC для Starfield, которое как уже стало известно ранее, будет называться Shattered Space.
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