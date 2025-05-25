Депутат Бессараб назвала полной ерундой идею Малофеева отменить пенсии молодежи

Предложение российского политика и предпринимателя Константина Малофеева отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы повысить демографию, основано на непонимании страховой пенсионной системы.
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