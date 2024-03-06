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Ядовитая красота: к каким растениям нельзя даже прикасаться

Ядовитая красота: к каким растениям нельзя даже прикасаться

Окружающая флора далеко не всегда дружелюбна к человеку. Растения издревле давали нам кров, пищу, материалы, лекарственные средства, чтобы спастись самому и помочь близким, и… яды — чтобы уничтожить врага или добычу.

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