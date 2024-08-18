Криптоаналитик сомневается, что доминирование биткоина снова «вернется» к 70%

Аналитики скептически относятся к возвращению доминирования биткоина к максимумам предыдущего цикла Коуэн объяснил, что во время «крупных альткоиновых сезонов», таких, как тот, что наступит в 2021 году, доминирование биткоина (BTC) - соотношение рыночной капитализации биткоина и всего криптовалютного рынка - имеет тенденцию к снижению, но «медленно» возвращается на прежний уровень после «пробоя».