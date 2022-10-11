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По следам нацистов: Ленинград – Кисловодск

По следам нацистов: Ленинград – Кисловодск

С 6 по 9 сентября 1942 года только в районе стекольного завода вблизи Минеральных Вод нацистами было уничтожено более 7 500 советских граждан, вывезенных из городов Кавминвод.

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