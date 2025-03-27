Вице-премьер Госсовета КНР провел по видеосвязи переговоры с торговым представителем США

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР, координатор по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны Хэ Лифэн в среду по видеосвязи провел переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.