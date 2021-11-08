Что думают на Западе об интеграции России и Белоруссии

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаЧто думают на Западе об интеграции России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNWnovichokspb waismanНа "Что думают на Западе": об этом россиянам знать не мешает, особенно когда Запад наш кровный исторический, и не только, - враг. Это необходимо и для формирования понуждения у Запада если не раскаяться, то считаться с союзным образованием: вести себя с ним осторожней, с учётом новых реалий соотношения сил...Комментировать
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