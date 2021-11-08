Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Федосеев
    Лука кинул свидомых через канифас блок. Прощайте петухи."Белэнерго" отказ...
  • mullonen
    Есть другой вариант... выдать Узб-ну хороший кредит... и проценты что бы не "конские"... и узбеки дома останутся, сво...Багдасаров предло...
  • Андрей
    не ужели этот гнидодав вывернется ото всюду? И даже условного срока со штрафом не получит? Партия ЧЛЕНОВ ПАРТИИ бог...«Готов явиться по...

Что думают на Западе об интеграции России и Белоруссии

Что думают на Западе об интеграции России и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии.

Вернуться к статье
Обсудить
novichokspb waisman
На "Что думают на Западе": об этом россиянам знать не мешает, особенно когда Запад наш кровный исторический, и не только, - враг. Это необходимо и для формирования понуждения у Запада если не раскаяться, то считаться с союзным образованием: вести себя с ним осторожней, с учётом новых реалий соотношения сил...

Картина дня

наверх