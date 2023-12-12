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ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

Приазовское побоище: обнулить гвардию Зеленского помогли стратеги из США Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Бандеровцы, ведущие бои под Авдеевкой, горько жалуются на острую нехватку снарядов.

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