На что способны коты, чтобы добраться до кошек

Март не за горами, тем более что март у котов и кошек может наступить вообще в любой сезон года. Если вы размышляете над тем, что лучше предпринять: стерилизовать кота/кошку или поставить на окна сетки покрепче (металлические, антикошка), то вот правильный вариант: лучше сделать и то, и другое.