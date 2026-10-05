Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Владимир Путин поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днём рождения. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил личный вклад своего коллеги в развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами.