Каноиста Петрова вновь лишили золотой медали чемпионата мира

Судьи снова пересмотрели результаты заплыва.фото: t.me/russiancanoefederation--> Российского каноиста Захара Петрова снова лишили золота в итоговом протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде.
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