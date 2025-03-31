Трагедия на железной дороге: один парень пытался спасти другого

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции в Новопокровском районе. Подросток залез на вагон-цистерну товарного состава, где его поразило электрическим разрядом от контактной сети высокого напряжения.
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