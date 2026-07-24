В Ставропольском крае полицейские изъяли из оборота более тысячи единиц немаркированной никотиновой продукции на сумму свыше 2,2 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Ессентуки и коллегами из УФСБ России региона выявили факт хранения никотиносодержащей продукции без маркировки.