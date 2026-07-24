Происшествия
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Происшествия

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В Ставропольском крае полицейские изъяли из оборота более тысячи единиц немаркированной никотиновой продукции на сумму свыше 2,2 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Ессентуки и коллегами из УФСБ России региона выявили факт хранения никотиносодержащей продукции без маркировки.

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