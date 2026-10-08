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Царьград

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Фонд «Шередарь» ищет волонтеров для помощи семьям участников СВО

Фонд «Шередарь» ищет волонтеров для помощи семьям участников СВО

Благотворительный фонд «Шередарь» начал набор волонтеров старше 18 лет для участия в ноябрьских заездах проекта «Семейный код», которые пройдут в реабилитационном центре во Владимирской области.

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