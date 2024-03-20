ЕК займётся регулированием аудиовизуальных СМИ на Украине

Еврокомиссия направит финансирование Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проведения реформ в сфере регулирования аудиовизуальных СМИ «в соответствии со стандартами ЕС и передовой международной практикой».
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