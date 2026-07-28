В четырёх районах Петербурга досрочно завершили благоустройство

В Красногвардейском, Красносельском, Калининском и Кировском районах Северной столицы с опережением графиков реализованы все поручения губернатора Александра Беглова, которые он дал по итогам личных приёмов граждан.
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