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В четырёх районах Петербурга досрочно завершили благоустройство

В четырёх районах Петербурга досрочно завершили благоустройство

В Красногвардейском, Красносельском, Калининском и Кировском районах Северной столицы с опережением графиков реализованы все поручения губернатора Александра Беглова, которые он дал по итогам личных приёмов граждан.

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