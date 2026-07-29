Возлюбленный женщины, чье тело нашли в сумке в Подмосковье, сбежал в Турцию

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru Возлюбленный 39-летней жительницы подмосковного Одинцовского округа, чье тело обнаружили в сумке в подмосковной лесополосе, после ее пропажи скрылся в Турции.
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