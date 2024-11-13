США вернутся в Афганистан и будут готовить «цветные революции»

США вернутся в Афганистан, чтобы оттуда провоцировать Россию и поддерживать напряженность в регионе. Это будет влиять на обстановку и в странах Центральной Азии, объяснил глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович в интервью URA.