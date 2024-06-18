Исламовед Силантьев заявил, что ваххабиты укрепили позиции в российских тюрьмах

МОСКВА, 18 июня, ФедералПресс. Религиовед Роман Силантьев поделился с изданием «Ридус» своими мыслями о планах российских политиков провести масштабные проверки в тюрьмах на предмет распространения религиозного экстремизма среди заключенных.
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