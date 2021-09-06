Многократный чемпион НБА вспомнил, как «тусовался» с Владимиром Путиным

ПОЛИТРОССИЯПолитикаМногократный чемпион НБА вспомнил, как «тусовался» с Владимиром ПутинымПятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, как проводил время с президентом России Владимиром Путиным.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМКМихаил Козлов"Тусовался" что это за слово? Какие грамотеи вбрасывают в русский язык всякий мусор? Обращение к соотечественникам Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий О судьбах моей Родины - ты один мне поддержка И опора, о великий и могучий, правдивый и свободный Русский язык! ... Нельзя верить, чтобы такой язык Не был дан великому народу. И.С. Тургенев Красота, богатство русских языка и речи Подобно капелькам росы, Блистающим при солнца свете, Дают критерий чистоты И точности словесных выражений Всего того, чем человек от века окружён И потому великим и могучим Язык наш справедливо наречён. Основа он культуры русского народа И мы должны его беречь От всяческих «культурных» революций, Не дать возможности привлечь В него словесных и бессмысленных конструкций: Всех мерзостных «прикол», «тусовка» и «прикид» «Озвучить», а не произнести иль изложить. Примеров много скудости словесной Не затрудняясь можно привести. Досадно, что к такой подделке скверной Охотно прибегают во всех СМИ. Вниманье - разложение культуры Задача вражеских кругов. Дадим отпор отъявленной халтуре: У нас на вооружении 300 тысяч слов . 2010г. 1. Толковый словарь русского языка В.И. Даля.Комментировать
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