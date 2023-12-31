Названы лучшие тренировки для здоровья после 40 лет

Врач травматолог-ортопед Илья Рогов назвал лучшие тренировки для здоровья после 40 лет. Рогов рекомендовал выбирать высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые включают чередование высокой и низкой интенсивности.
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