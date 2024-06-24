Жители Алтуфьевского района теперь могут освоить быстро новые специальности

Центр «Профессии будущего» предложит москвичам еще более тысячи рабочих мест благодаря новому партнерству Для быстрого и успешного трудоустройства кандидаты могут пройти короткие программы обучения и приступить к работе уже через 3,5 месяца.
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