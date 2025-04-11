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Царьград

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Вспышка сибирской язвы в заповеднике: Погибло около полусотни бегемотов

Вспышка сибирской язвы в заповеднике: Погибло около полусотни бегемотов

Вспышка опасной инфекции, сибирской язвы, случилась в африканском заповеднике. Там уже погибло около полусотни бегемотов.

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