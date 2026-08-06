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ИА Регнум

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Взрастили врага сами: почему поляки терпят украинский национализм

Взрастили врага сами: почему поляки терпят украинский национализм

АНАТОЛИЙ САВЕНКО - специально для ИА Регнум. Тверской суд Москвы, рассмотрев иск Генпрокуратуры РФ, признал Организацию украинских националистов (ОУН)* и Украинскую повстанческую армию (УПА)*, а также десяток деятелей этих организаций пособниками нацистской Германии в преступлениях против советских граждан (львовский погром, Бабий Яр, Хатынь, преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии, а также Волынская резня).

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Комментарии
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Misha Glusch
токо произнес &quot;упа&quot; - сразу искандер должон прилетать...
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