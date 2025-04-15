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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Кадры работы Ми-35М по позициям ВСУ в Курском приграничье. Обращает на себя внимание на подвесе помимо 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8, подвешены и управляемые ракеты 9М120 «Атака».

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