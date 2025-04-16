Чтобы отпраздновать Победу, 70-летний казахстанец едет из Уральска в Москву на велосипеде

80-летие памятной даты пожилой житель Уральска отметит, участвуя в масштабной спортивной акции.В честь юбилея Великой Победы, как сообщает "Sputnik Казахстана" в Узбекистане начался необычный велопробег, который проходит через Казахстан.
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