Постпред при ОИС Абдулатипов: исламский бизнес воспользовался уходом ряда компаний из России

Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что некоторые западные компании ушли из России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что некоторые западные компании ушли из России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
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