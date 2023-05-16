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Постпред при ОИС Абдулатипов: исламский бизнес воспользовался уходом ряда компаний из России

Постпред при ОИС Абдулатипов: исламский бизнес воспользовался уходом ряда компаний из России

Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что некоторые западные компании ушли из России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.

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