Франция, по приказу США, продолжит нас убивать. На Украину доставили французские истребители Mirage 2000.
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Франция, по приказу США, продолжит нас убивать. На Украину доставили французские истребители Mirage 2000.
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