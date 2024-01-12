Ненадёжное соседство: жители дома на Наличной страдают от женщины с синдромом Плюшкина

В её квартиру практически невозможно попасть из-за гор мусора. Образ жизни пожилой женщины с синдромом Плюшкина (патологическое накопительство) беспокоит жителей дома на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга.
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