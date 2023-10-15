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Деррик Фэйворс продолжит карьеру в G-лиге в надежде вернуться в НБА

Третий номер драфта 2010 года Деррик Фэйворс (32 года, 206 см) продолжит карьеру в Лиге развития. Об этом баскетболист рассказал в интервью HoopsHype.

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