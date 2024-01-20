Либерал-русофобка Казанцева поддерживает Зеленского и до сих пор выступает с лекциями в самом центре Москвы

Александр Сухарев Не первый раз слышу, что многие, кто учился во ВШах отьявленные мерзавцы и враги России. Не пора-ли всех, кто учился в оном учреждении проверить на лояльность нашей стране и сделать соответствующие выводы.

ВераВерная Не пора ли эти вшивые образовательные учреждения дустом потравить? Там на лояльность некого проверять, фонд Сороса свое дело сделал, выкормышам политических врагов никакие выводы уже не помогут.