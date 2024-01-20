Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Наталия
    Похоже, что этот приказ - результат творчества искусственного интеллекта, а в Минздраве на всех постах давно сидят не...НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Гнать эту шушеру из страныЛиберальный шабаш...
  • федор
    Это что за тварь? Такому недоразумению нечего делать в нашей стране. Гнать её взашей , а не захочет вежливо объяснить...Либерал-русофобка...

Либерал-русофобка Казанцева поддерживает Зеленского и до сих пор выступает с лекциями в самом центре Москвы

Либерал-русофобка Казанцева поддерживает Зеленского и до сих пор выступает с лекциями в самом центре Москвы

Юрий Кот   Отпетая русофобка, которая называет себя «популяризатором науки» Ася Казанцева снова читает свои лекции прямо под стенами Кремля.

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Комментарии
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Александр Сухарев
Не первый раз слышу, что многие, кто учился во ВШах отьявленные мерзавцы и враги России. Не пора-ли всех, кто учился в оном учреждении проверить на лояльность нашей стране и сделать соответствующие выводы.
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15 час.
ВераВерная
Не пора ли эти вшивые образовательные учреждения дустом потравить? Там на лояльность некого проверять, фонд Сороса свое дело сделал, выкормышам политических врагов  никакие выводы уже не помогут.
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15 час.
федор
Это что за тварь? Такому недоразумению нечего делать в нашей стране. Гнать её взашей , а не захочет вежливо объяснить , где эта крыса может закончить свою смердящую жизнь…..
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2 час.

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