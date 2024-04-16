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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обновленные рейтинги UFC: Холлоуэй поднялся на шесть позиций в P4P, Харрисон – четвертая в женском легчайшем весе

Экс-чемпион промоушена Макс Холлоуэй поднялся на шесть строчек в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории – теперь он занимает восьмое место.

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