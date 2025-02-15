Министр энергетики США подписал первую с июня 2024 года лицензию на экспорт СПГ

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos В Соединенных Штатах подписали первую лицензию на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с июня прошлого года, когда бывший американский лидер Джо Байден подписал запрет на их выдачу, сообщил министр энергетики США Крис Райт в ходе выступления в Белом доме.