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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа, до старта сезона. Остальные лиги топ-5 поддерживают

По данным The Times, клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа следующего года, до старта сезона-2025/26.

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