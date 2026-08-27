Невестка актера Арнольда Шварценеггера опубликовала фото в бикини

Невестка актера Арнольда Шварценеггера снялась в бикини. 29-летняя супермодель Эбби Чемпион позировала под водой во время снорклинга и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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