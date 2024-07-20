Как говорят товарищи из Культурного фронта: у нас тут "культурная тревога". А точнее историческая. А может даже и ценностная, – пишет курский военный волонтёр Роман Алёхин.
Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы
Комментарии
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Владимир Кудряшов
ТВАРЬ конченная!!
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
С такими губами не в директорах ходить.......
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13 час.
А
Алексей
По ней же видно,что не далекого ума! Да и функции директора она выполняет где нибудь в кровати!
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7 час.
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