И вот теперь Украина точно запанует

И вот теперь-то Украина точно запанует. Всего-то и требовалось, что создать самый справедливый во Вселенной фонд, который предполагает, что украинцы и американцы теперь братья навек, потому что у граждан Украины теперь всего по 50% - природных ресурсов, стратегических объектов, доходов.