БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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И вот теперь Украина точно запанует

И вот теперь Украина точно запанует

И вот теперь-то Украина точно запанует. Всего-то и требовалось, что создать самый справедливый во Вселенной фонд, который предполагает, что украинцы и американцы теперь братья навек, потому что у граждан Украины теперь всего по 50% - природных ресурсов, стратегических объектов, доходов.

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