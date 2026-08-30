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Газета.ру

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Сын Собчак Платон отказался комментировать фото матери в готическом образе

Сын Собчак Платон отказался комментировать фото матери в готическом образе

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сын Платон отреагировал на ее образ «альтушки».

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