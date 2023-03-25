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Ошибка в работе ИИ спровоцировала утечку данных пользователей ChatGPT

Ошибка в работе ИИ спровоцировала утечку данных пользователей ChatGPT

Личные данные ряда пользователей чат-бота ChatGPT утекли в Сеть. Ошибку в работе искусственного интеллекта, спровоцировавшую поломку, обнаружила компания-разработчик OpenAl.

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